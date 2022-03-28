亞太電信合併案再掀波瀾，近百名小股東籌組亞太電信自救會，認為亞太電信董事會以低於淨值、折價近2成的價格與遠傳合併，向主管機關提出陳情。亞太電信表示，經協議訂定出合理之換股比例，針對股東提出之訴求予以尊重。

小股東自救會認為，被併公司不是溢價收購，而是出現不合常理的折價，導致隔天股價大幅下跌。此外，亞太電信去年第四季每股淨值為6.81元，宣布收購當日亞太電信收盤價為7.97元，換算收購每股價格僅6.475元，明顯低於市價及每股淨值。

亞太電信表示，本合併案換股比例，係經雙方檢視110年第3和第4季財務報告，同時參酌公司營業狀況、股票市價及近期同業類似交易，與其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，協議訂定出合理之換股比例。針對股東提出之訴求，亞太電信予以尊重。

自救會也已向投保中心、證交所、金管會等陳情，並希望金管會、NCC等主管機關否決此次合併案，要求2家公司董事會重新聘請第三方鑑價機構提出合理價格，維護所有亞太電信股東權益。也已經寄發存證信函給獨立董事，希望對此次低價併購合理性給予回覆，以釐清法律責任歸屬，未來不排除針對董事會成員提告。