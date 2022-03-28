會塞車都是這種人害的！一名女駕駛日前行駛雪隧被一輛白色龜速休旅車害慘，明明前面完全沒車，這台車卻只開53公里，導致後面大塞車，讓女駕駛開車開到快瘋掉，一出隧道就馬上拍照PO上網路，有眼尖網友發現這車牌很熟悉，是交通部去年11月公布的雪隧慢速車前10名累犯，痛罵「歸剛欸！」、「垃圾車都開的比他快」。

一名女駕駛26日下午在臉書「爆怨公社」發文，表示日前行駛雪山隧道，被一台龜速的白色休旅車塞整路，開車開到快瘋掉，「太扯！它前面完全沒車，雪隧開53公里，是不會滾去開平面喔？」更大罵雪隧會塞車都是這種人害的，「如果當時也被後面塞車的駕駛，都是他害你們的」。根據規定，行駛雪山隧道最低速限為70公里，開53公里已違法。

文一PO出後，網友們也超有共鳴，紛紛留言：「高速公路就是有這種隊長，才會塞車」、「53....好難想像」、「我昨天遇到34km的，被廣播依然故我」、「浪費大家的時間陪他慢慢龜」、「今天也是被塞在裡面極度不爽，內側塞一排，外側空無一車」、「進隧道前就要觀察哪一台車像烏龜，趕快換車道」。

其中有眼尖網友發現，照片中的龜速車疑似就是交通部2021年11月公布的雪隧慢速車前10名累犯中的第4名，光去年就有16次的龜速紀錄。原PO則補充說，之所以知道他開時速53公里，是因為雪隧公告他好幾次，還有人表示，「我今天也有遇到這台車，閃他燈他還閃雙黃燈」。

根據高公局統計，慢速車累犯多半出現在平日下午離峰時段，平均車速約56公里，若遭國道公路警察局取締，依道路交通管理處罰條例可開罰3千至6千元不等。