老蕭昨舉辦生日見面會。（華納音樂提供）

老蕭昨舉辦生日見面會。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）27日在台北後台咖啡舉辦「最最愛生日見面會」，他一開場即彈著吉他迎接觀眾入席，希望讓大家有來到自己家裡的感覺，「很久沒跟大家見面了，其實這個生日會也是我臨時說要舉辦的，主要是想再跟大家多說說話，沒有話說了再放音樂給大家聽」；驚喜的是，蕭爸、蕭媽昨擔任特別嘉賓，還坐在老蕭背後的舞台上，他開玩笑說：「我太晚才告訴爸媽有生日會，沒想到他們說要來，沒位置了只好就搬沙發讓他們坐在台上。」

蕭爸昨為兒子生日，難得在公開獻唱經典老歌〈紅薔薇〉，老蕭笑說：「從小幾乎沒聽過爸爸唱歌，直到長大有次突然在家聽到他哼了這首歌，今天應該算是我第2次聽我爸唱歌，獻給大家！」直呼託粉絲的福及熱情掌聲才有機會再次讓爸爸「開金口」。他也分享與爸爸的互動：「以前我爸是不太表達情感的嚴父，但他這十幾年像變了個人，也感謝科技發達，我們現在都用通訊軟體說一些肉麻的話、互相關心彼此，因為我們都是男子漢，不太會當面表白。」

除了提前與粉絲們共度生日，老蕭也同步舉辦義賣活動，義賣物件不乏老蕭的私人衣物及用品，吸引大批粉絲聞風而至，26日第一天開賣5分鐘即全數售罄，原訂3日的義賣活動因而提前結束，可見老蕭強大號召力，而最後所得也全數捐獻至公益單位。除了義賣活動受熱烈響應，深知老蕭期盼讓世界都能充滿愛的粉絲們，也自發性地舉辦起一連串公益活動，不但到海邊淨灘，還有人捐助義光育幼院一整年的「羊毛氈創意手作課程」，另贈送院方6支烏克麗麗，延續老蕭希望培養音樂長才的願望。

昨生日會現場開放粉絲提問，有人問到近來「獅子 LION」中的吉他手力Q宣布將離開樂團的消息，老蕭表示：「去年中旬時，力Q就跟我說了他的想法，我二話不說馬上支持也尊重他的選擇，但同時也覺得很可惜。力Q分享了很多他未來的計畫，所以我也很期待他未來繼續朝著他的理想前進！」老蕭表示組團至今一直都感到很幸福，因為他完成了出道前的夢想，也完成了很多想做的音樂，透露：「經過公司跟團員們

討論之後，我們決定休團。我們也衷心的祝福力Q繼續帶著他的音樂發光發熱。」

提到過生日，老蕭笑說一直以來都覺得這是他覺得最尷尬的一天，卻又不能不面對，總是從3月1日開始，就陸續有朋友對著他唱生日快樂歌，還有人準備生日蛋糕，讓他既感謝卻又不希望如此勞煩大家。提到生日願望，老蕭說：「把日子過得開心、自在，在合法的前提下想做什麼就做，一切平安健康就好！」 他也立下志願，透露前一陣子因緣際會遇到一個小弟弟因為腦幹腫瘤昏迷無法動刀、但仍聽得見，於是家屬希望老蕭能錄音替他加油打氣。

老蕭希望能親自在這位小弟弟面前，用音樂帶給他一些情感上的波動，礙於疫情醫院限制開放，因此老蕭無法親自前往探望，然而這也讓他有了「音樂治療」的想法：「我到今天其實都一直在問自己，我每天花這麼多時間彈吉他要幹嘛、也想我能幹嘛。後來決定我想做一些事情給一些真的需要我的人，我想把我的音樂帶給他們。」老蕭希望盡一己之力用音樂療癒大家，同時宣布接下來將為粉絲送上全新單曲〈陽光燦爛的日子〉。