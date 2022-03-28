透過內視鏡窄頻光源系統 (Narrow Band Imaging; NBI) 下之同一病灶的影像，可以明顯看出病灶之範圍及表面。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

40歲林先生疑有胃食道逆流，三個月前因胸口悶痛及吞嚥時有異物感而至長安醫院肝膽腸胃科尋求幫助，在醫師建議下，接受胃鏡檢查，訝然發現食道中段有約0.3公分的黏膜性突起病灶，切片報告證實是食道癌癌前病變，在接受內視鏡食道射頻燒灼術後回診追蹤病灶已不見復發，他也痛下決心要戒菸、改變生活型態。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓指出，該名患者近年喝水、吃東西總覺得喉嚨卡卡的，被診所診斷是胃食道逆流，但三個月前症狀惡化到胸口悶痛及吞嚥異物感加重，進而到長安醫院接受胃鏡檢查；由於他過去並無任何慢性病史、有抽菸習慣，考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過二週以上，立即安排胃鏡檢查。

透過內視鏡也發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，病理報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，也就是原位癌、零期癌以及癌前病變，雖然還未變成癌症但是建議進一步處理，否則之後長成惡性的機會很大。

經過解釋，林先生選擇住院接受內視鏡食道射頻燒灼術，術後恢復良好，隔天即出院。

許鈺銓強調，台灣食道癌以鱗狀上皮癌居多，九成患者都是男性，致病原因和菸、酒、檳榔等不良習慣有關，近年來有年輕化趨勢，愛喝咖啡、刺激性食物、肥胖、吃太多重口味醃燻燒烤，都是增加罹患食道癌風險的危險因子。

許鈺銓表示，食道癌主要症狀如吞嚥困難、吞嚥時有異物感以及胸口疼痛等，多與一般民眾常見之胃食道逆流症相符，因此提醒民眾若有症狀別輕忽或自行判斷而延誤就醫，才能把握治療先機。

許鈺銓呼籲，想降低罹患食道癌一定要遠離食道癌致癌因子，調整飲食習慣才是首要任務；該名患者在接受治療後，目前也痛下決心戒菸。