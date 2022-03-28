高雄彌陀一輛汽車28日凌晨0時許因不明原因，撞擊路邊電線桿。台電人員已經安排於上午10時15起停電更換電桿，預計約5個小時，影響範圍為彌陀區中正西路、中正東路、中正路一帶的住家與農地，影響約30至40戶。
台電表示，於凌晨0時42分接獲通報電桿遭車輛撞擊，該處位於彌陀區中正東路93號對面，稍早前電線桿沒有傾倒疑慮、沒有停電，但考慮整體的安全，還是派人到場施工，更換電線桿。
台電說，由於該處屬於彌陀的郊區，多數屬於農田區域，影響不大，但仍會盡力修復用電。鄰近的一家汽車修理廠也反映沒有停電。
高雄彌陀一輛汽車28日凌晨0時許因不明原因，撞擊路邊電線桿。台電人員已經安排於上午10時15起停電更換電桿，預計約5個小時，影響範圍為彌陀區中正西路、中正東路、中正路一帶的住家與農地，影響約30至40戶。
台電表示，於凌晨0時42分接獲通報電桿遭車輛撞擊，該處位於彌陀區中正東路93號對面，稍早前電線桿沒有傾倒疑慮、沒有停電，但考慮整體的安全，還是派人到場施工，更換電線桿。
台電說，由於該處屬於彌陀的郊區，多數屬於農田區域，影響不大，但仍會盡力修復用電。鄰近的一家汽車修理廠也反映沒有停電。
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