大陸疫情來勢洶洶，上海啟動分批封城，有上海廠的封測龍頭日月光投控(3711)表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

上海疫情確診告急，上海市27日晚間宣布，自28日起進行分區分批封控，封控區內所有社區將實施封閉式管理，所有人員不得外出；企業實施封閉生產或居家辦公，暫訂4月5日解封。上海自3月初起已陸續升級防疫措施，分批分區的「靜態式」封控可說是疫情爆發以來最嚴格措施。

日月光旗下環旭電子在上海設有廠區，根據環旭電子官網資料，環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等。日月光財務部副總經理張聲華表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

法人認為，首季仍可望淡季不淡，推估日月光投控第一季集團合併營收季減14-16%，但年增超過20%，第二季則隨著工作天數增加、客戶重啟拉貨，將再優於第一季，營收續創同期新高，今年營運可望逐季成長，皆有望引領公司全年營收、本業獲利續寫新高度。