由於韓國單日新冠確診數大減，28日開低的韓股也試圖想要翻紅，目前大盤在2,731.98點，漲2點或0.07%。同時，韓元則走貶。
韓國政府最新統計，單日染疫數已從60萬高峰大減至20萬以下。粗略可說是從3月開始以來數量最低的1天。從2月開始以來至今，韓國新冠病毒出現爆炸性擴散，目前當地有1200萬位染疫者，有1000萬就是這兩個月突然冒出來的。
不過，國際油價節節上漲，在需求孔急下，韓國2022年迄今進口的能源燃料也飆增超過85%。學者專家憂心，除了貿易恐怕會出現赤字外，當地物價也可能會愈來愈高。
大型股普遍走低，三星電子跌0.14%，LG化學跌1.9%，Naver跌0.75%，現代汽車也跌0.29%。
28日，韓國現代汽車宣布，在自己環保車款進入美國市場長達11年之後，在2月份時，累計銷售已正式突破50萬輛大關。
強勢股方面，SK hynix漲0.42%，LG Energy Solution也漲0.23%。
美元兌韓元在1,225.9價位附近，韓元貶7.1元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。