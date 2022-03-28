由於韓國單日新冠確診數大減，28日開低的韓股也試圖想要翻紅，目前大盤在2,731.98點，漲2點或0.07%。同時，韓元則走貶。

韓國政府最新統計，單日染疫數已從60萬高峰大減至20萬以下。粗略可說是從3月開始以來數量最低的1天。從2月開始以來至今，韓國新冠病毒出現爆炸性擴散，目前當地有1200萬位染疫者，有1000萬就是這兩個月突然冒出來的。

不過，國際油價節節上漲，在需求孔急下，韓國2022年迄今進口的能源燃料也飆增超過85%。學者專家憂心，除了貿易恐怕會出現赤字外，當地物價也可能會愈來愈高。

大型股普遍走低，三星電子跌0.14%，LG化學跌1.9%，Naver跌0.75%，現代汽車也跌0.29%。

28日，韓國現代汽車宣布，在自己環保車款進入美國市場長達11年之後，在2月份時，累計銷售已正式突破50萬輛大關。

強勢股方面，SK hynix漲0.42%，LG Energy Solution也漲0.23%。

美元兌韓元在1,225.9價位附近，韓元貶7.1元。