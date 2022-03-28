清明連假將至，許多民眾已經陸續開始掃墓了，在掃墓過程中有許多重要習俗需要遵守，其中掛紙為相當重要的一個環節，《旺好運》命理專家谷帥臻近日發文，解說掛紙習俗的由來，並列出4點掛紙時須注意的事項。

谷帥臻表示，掛紙亦稱跪紙或壓墓紙，是掃墓中相當重要的習俗，代表替祖先添加新瓦、修繕房子，有幫祖先趕走孤魂野鬼的意思，並且讓大家一目了然此墳不是孤墳，有後代子孫祭拜與看管，警告他人不得隨意破壞。

谷帥臻也列出4點掛紙時必須注意的事項：

1. 墓紙形狀：呈長條狀，紙的另一端有鋸齒。顏色：過去的台灣移民，泉州人主要使用紅、綠、黃、白、靛五色的壓墓紙；漳州人、客家人、潮州移民則主要使用純黃色的壓墓紙；現代人則不區分，其中黃色代表牆及地板，紅色代表屋頂的紅瓦片。

2. 掛紙前，子孫以鐮刀割除墳頭周圍的野草雜枝，將垃圾清掃乾淨後，修補墳上的缺角，拿竹片刮除墓碑上的苔蘚，最後才壓墓紙。

3.掛紙不需再焚燒墓紙，兩三張一疊，加上小石塊，用石頭將墓紙壓在墳頭、墓碑上；有些地方習俗直接撒在墳頭上，各地風俗有些微差距，但形式不會差太多。

4.墓紙建議可壓在墓碑、左墓手、右墓手、左墓腰、右墓腰、墓中、墓後共七處形成「士」字，代表七星墜地，子孫出士；亦可形成「田」字，祈求祖先賜與子孫財氣；或依十二地支或十二處排列，代表十二月份、十二時辰、十二長生、祈求祖先賜與子孫福氣；亦可在后土（山神土地公）上壓紙。