烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）在俄羅斯連日砲擊與轟炸下，約有1000棟建築物受損或被摧毀，工作人員開始堆沙包，保護城內雕像。

法新社報導，其中最具代表性的烏克蘭民族詩人塔拉斯．謝甫琴科（Taras Shevchenko）雕像位在市中心的一座種滿百年老樹的廣闊公園中，他是烏克蘭19世紀最重要的詩人，也是以烏克蘭語寫作的先驅之一。

烏克蘭隨著1991年蘇聯解體而獨立以來，每座烏克蘭城市都有自己的謝甫琴科大道或廣場，位在基輔的全國最大大學就是以他的名字命名。

工作人員在哈爾科夫這座宏偉的黑色鑄鐵雕像周圍搭乘起重設備忙著堆起沙包。這座1935年豎立的雕像高16公尺，是自1994年附近海濱空地的列寧雕像被拆除以來，哈爾科夫最大的雕像。

一名幫忙堆沙包的72歲退休人員說：「我們必須保護這座城市，這樣後代子孫才知道我們所經歷的一切。」

根據市府說法，哈爾科夫約有50座重要的古蹟將堆沙包保護，「我們希望這些古蹟將再延續千年」。