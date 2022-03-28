迎接兒童節商機，爭鮮集團旗下「爭鮮迴轉壽司」、「爭鮮PLUS」、「定食8」與「MAGiC TOUCH」4品牌聯手打造兒童節專屬活動，購買指定商品或餐點並於期間內上網登錄報名表，即可參加「爭鮮壽司創意大賞」與「轉吧！彩繪紙風車抽獎」，有機會獨得Nintendo Switch（OLED款）白色主機、爭鮮餐券等眾多豐厚好禮，堪稱歷屆最大規模。活動自今（3/28）日起跑，歡迎兒童節連假到活動門市吃美食玩手作，享受愉快的親子時光。

爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS首波推出「食玩壽司DIY+極限挑戰公仔1個」，售價330元/組。提供醋飯、海苔以及9種配料和可愛壽司公仔1個（隨機），發揮想像力將食物塑造百變造型，過程中透過親手實作認識壽司食材，享受有趣料理體驗。作品拍照上傳Instagram，Hashtag「#爭鮮壽司創意大賞」並公開貼文，3/28~4/10期間填寫線上表單送出即完成報名，獎品內容：Nintendo Switch（OLED款）白色主機、屏東海生館2天1夜體驗活動、LEGO新春冰上遊-遊戲與展示盒組、爭鮮餐券等20個精彩獎項，大朋友小朋友都可踴躍參加。

「定食8」、「MAGiC TOUCH」分別推出迷你兒童餐、米寶堡兒童餐，內容有小朋友最愛的玉子燒、唐揚雞、玉米粒等可口食材，繽紛的擺盤讓人食指大動，心滿意足一口接一口。隨餐附贈著色紙風車DIY1組，輕鬆體驗組裝和塗鴉樂趣，著色紙上享有飲料兌換券，數量有限，送完為止。3/31~4/10期間上傳風車作品至「轉吧！彩繪紙風車」登錄抽獎表單，將於4/19抽出5名幸運兒，有機會獲得爭鮮2,000元、1,000元、500元餐券，寓教於樂還可抽好禮。詳細活動資訊，請見爭鮮官網最新消息與爭鮮臉書粉專。