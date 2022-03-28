俄烏衝突似乎間接為沉寂已久的中印關係帶來曙光，大陸復旦大學國際問題研究院研究員林民旺指出，近期俄烏衝突的爆發，立即顯示出印度在戰略上倒向美西方陣營的「限度」所在，也讓中印在此大變動中的共同利益得到彰顯。但他也提醒，考量到與俄印中三方關係，加上戰爭帶來的能源價格飆漲的問題，印度方面的調整對華政策仍基於戰略考量，所以中印關係改善仍有一定限度。

林民旺稱，兩年來，國際形勢整體發生重大變化，新冠疫情客觀上加速大國關係格局的變化。中印關係發生巨大變化，一度跌至冷戰結束以來的最低點。而印度的外交戰略更是發生翻天覆地的調整，最根本的變化是快速地倒向美國及其陣營，並積極同美日澳一起推進旨在遏制中國的「印太戰略」。

林民旺認為，近期俄烏衝突的爆發，立即顯示出印度在戰略上倒向美西方陣營的「限度」所在，印度對俄烏衝突的立場受到美國及其盟友的批評。而這一衝突本身更是給印度疫情後經濟復甦帶來更大的不確定性，也讓中印在此大變動中的共同利益得到彰顯。

不過，林民旺直言，中國外長王毅近日訪問印度無疑為重啟中印關係打開了基礎。然而，對中印關係的發展仍然要保持謹慎的樂觀態度。印度方面的調整，更多的是基於策略上的需要。

林民旺說，一方面是美國拜登政府的戰略精力由於俄烏衝突導致在歐洲方向被牽制了，定位在亞太的「印太戰略」必然面臨著將來美國可能戰略投入不足的問題。而且，俄烏衝突後美國的對華政策似乎有改善跡象，這也是印度需要防備的。為此，近期印度迅速同日本、澳大利亞「對表」，互相通報、溝通對中國的政策立場，以協調一致的對華政策。

林民旺稱，另一方面，由於傳統的與俄羅斯的戰略關係，導致印度在俄烏衝突問題上，與日本、澳大利亞和美國持不同意見。而中印在俄烏問題上立場相近，都強調立即停火，回到外交和對話的途徑，同時也擔心像能源價格上漲等對本國的衝擊。正因為如此，中印關係的調整改善是可能的，但也是有限度的。