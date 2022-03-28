上海市昨（27日）晚間宣布全市新一輪切塊式、網格化核酸篩查，從今（28日）5時至4月5日3時，分區分批實施封控措施。不少企業也配合政策宣布停工，截至今日上午，包括台資企業茂林-KY、光麗-KY、朋億、閎康、富味香等多家上市公司已宣布上海子公司停工4天。

同時，包括永裕、惠光、日揚等上海子公司紛紛宣布因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日3時止實施封閉生產。

實際上，包括美國汽車製造商特斯拉上海工廠也宣布將停產四天。特斯拉工廠位於浦東新區臨港，屬於第一批封控區域。封鎖從今上午5時開始，計畫持續到本周五（4月1日）上午。

閎康技術檢測（上海）公司表示，因應配合當地政府防疫政策，自3月28日凌晨5點至4月1日凌晨5點，實施封閉管理檢測工作，後續會配合當地政府相關規定處理。與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。該公司進行全球佈局調配產能對公司影響不大。

根據上海相關規定，封控區域內，所有企業可實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

上海台協幹部指出，上海並非台商製造業聚集重鎮，此次以黃浦江為界分區分批封控，周期各為4天，企業大多停工配合政策，或實施封閉生產或居家辦公，對於台商而言，影響會有但是衝擊不大，主要對服務業相關的企業影響較大。

上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長鄔驚雷今強調，上海市機場、鐵路、國際客貨運正常運行。