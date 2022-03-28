現代人注重毛小孩照護，身心健康全顧到，台北市27日正式啟用「華江狗活動區」，這是萬華區第1個狗狗專屬空間，也是台北市第13座狗狗公園。北市產發局局長林崇傑表示，園區占地1820平方公尺，採大型犬、小型犬分流規劃，讓狗狗玩得開心飼主也安心。

產發局27日在「華江狗活動區」舉辦啟用活動，邀請到狗狗訓練師王昱智，教飼主們正確教導毛小孩，包括出門蹓搭秘笈、外出必備小物等主題。活動最大亮點是壓軸登場的標準型貴賓犬「哈樂與哈媚」，巨大體型宛如放大版泰迪熊，2隻一起玩遊戲、體驗公園內設施，呆萌模樣擄獲在場民眾的心。

林崇傑說，與里長來回討論才完成這座華江狗公園，為了提供狗狗安全的放風環境，園區分成大型犬、小型犬2區塊，避免大小型犬混在一起發生打架事件，園區內也設有安全圍欄、雙門出入口，除了加強安全措施，還新增波浪步道、擺桿、隧道等設施讓狗狗開心遊玩。

動保處動物管理組代理組長蘇瑞寅表示，華江狗活動區是台北市第13座狗狗公園，接下來1個月還會陸續有4座開放，分別是4月9日在大同區、4月16日在大安區、4月24日在士林區，以及5月1日在信義區，屆時會釋出詳細地點、公園名稱等資訊，預計5月全台北市就有17座狗狗公園。