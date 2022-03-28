連鎖餐飲集團八方雲集(2753)以「多品牌、跨市場」策略拓展海內外版圖，25日如期插旗美國開出首家門市，今（28）日不畏大盤開低重挫逾300點，股價開高後放量飆升8.8％至136元，創去年12月初以來近3個半月高價，截至午盤維持逾6％漲幅，領漲觀光類股。

八方雲集去年9月9日以每股155元轉上市掛牌，當日最高大漲10.97％至172元，惟隨後一路震盪走低，8日下探119元的上市新低價，隨後見止跌緩步回升跡象。不過，三大法人上周仍偏空操作，合計賣超249張。

八方雲集2021年合併營收創59.55億元新高、年增達14.87％，惟受疫情及原物料價格上漲影響，歸屬母公司稅後淨利5.41億元、年減達14.56％，每股盈餘（EPS）8.74元，仍雙創次高。董事會決議去年下半年配息約4.22元，較每股盈餘約4.03元超額配發股利。

八方雲集2022年2月自結合併營收4.67億元，雖受短月及春節營業天數較少影響而月減14.23％、降至近8月低點，仍年增達11.33％，改寫同期新高。累計前2月合併營收10.13億元、年增10.9％，續創同期新高。

展望後市，八方雲集將持續多角化布局，「梁社漢排骨」將持續積極展店、規畫今年新展70家門市，「丹堤咖啡」亦啟動轉型計畫，規畫新展10家全新二代店、既有門市展開改裝，同時調整產品組合，並評估導入集團其他品牌店內，以拓展更多年輕客群、提高市場能見度。

海外方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店。同時，集團如期插旗美國市場、25日在南加州工業市開出首家門市，除保留台灣招牌菜色外，另添加豆漿、炸物、創新手搖飲等符合當地市場的特色餐點。

八方雲集美國工廠座落在南加州爾灣市，公司表示，未來將積極在美國進行展店計畫，營運範圍將橫跨南加州、北加州，同時將啟動北美連鎖加盟行動。在進軍美國市場後，公司規畫下一步插旗日本市場，惟目前尚無確切時間表。