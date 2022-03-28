遠傳(4904)在228連假前夕宣布併亞太電(3682)，但卻引發小股東不滿，直言亞太電董事會以低於淨值、折價近2成的價格與遠傳合併，對此，遠傳、亞太電均釋出最新回應，雙方均一致認為，合併換股細節是針對諸多狀況合併考量，對於自救會的訴求給予是尊重。

遠傳表示，公司與亞太電合併案之換股比例除了考量公司營利狀況、預測、每股淨值和股票市價，另外還有許多財務及營運細節列入合併對價之考量，最後經由雙方各自獨立專家進行分析鑑定而完成。對於自救會的訴求，遠傳表示尊重。

亞太電表示，本合併案換股比例，係經雙方檢視110年第3和第4季財務報告，同時參酌公司營業狀況、股票市價及近期同業類似交易，與其他可能影響合併對價之因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具之合理性意見書為基礎，協議訂定出合理之換股比例。針對股東提出之訴求，亞太電信予以尊重。

亞太電近百名小股東籌組亞太電信自救會，向金管會主委黃天牧、證期局、證交所、投資人保護中心陳情，且身為亞太電第三大股東的台鐵漠視這宗合併案，交通部顯然失職，自救會不排除向亞太電信董事會獨董、交通部台鐵局提出背信等告訴。