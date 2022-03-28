活動特邀請在地特色民俗文化的「義虎團」舞虎表演及「抬轎班」表演為活動揭開精彩序幕。（東勢林管處提供）

現場由外埔環保志工隊帶領貴賓及民眾，進行淨山巡守落實無痕山林。（東勢林管處提供）

林務局東勢林管處昨日在轄管外埔區「三崁水美保安林」辦理《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動，在楝樹、田野及森林交織美景中欣賞在地特色「義虎團」及「抬轎班」表演、品嚐在地友善農食職人現場烹煮新鮮美食，透過闖關遊戲認識保安林生態及國土保安功能並獲得限量好禮及原生種樹苗1株，不但紓壓、好玩，對於保護住居安全的保安林也更加認識，同時換領樹苗共同植樹減碳，吸引300人參與。

林務局副局長廖一光說，保安林是「保」護環境，讓我們「安」心生活的森林，守護人民的生命財產安全，也提供很多生態系服務價值，但保安林也同樣需要我們的守護，才能永續的發揮其功能及生態服務價值。保安林具備森林的功能與價值，提供生態體驗、森林療癒、環境教育、林下經濟養蜂產蜜。生活在保安林周邊的社區聚落，經歷數代情感連結，流傳著特有的文化歷史故事。

東勢林管處長張弘毅表示，三崁水美保安林原為第1407號土砂捍止保安林，為使在地社區與保安林間鏈結更為密切，透過票選活動命名為「三崁水美保安林」，以2個社區名命名象徵在地居民與土地的情感連結。

未來將持續與水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂認養契約，執行環境清潔維護、造林木撫育、巡護通報等工作，並不定期辦理植樹、淨山、健行等活動。此外持續推展林下經濟放置蜂箱養蜂，以不破壞林木經營及不影響國土保安功能下，增加森林多元生態服務價值。

活動特地邀請在地特色民俗文化的「義虎團」舞虎表演及「抬轎班」表演為活動揭開精彩序幕，現場由外埔環保志工隊帶領貴賓及民眾進行淨山巡守落實無痕山林，沿途體驗九宮格生態遊戲、森林經營互動遊戲、認識林下經濟養蜂並抽張祝福籤詩為未來帶來美好祝福，同時透過五感體驗森林療癒，讓身、心、靈一次獲得美好滿足。

林務局強調，期望透過《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動，讓民眾認識保安林、走進保安林，進而守護保安林，讓一直以來默默守護社區居民的保安林守護神，也能走進民眾的生活中，拉近跟民眾間的距離，彼此相互依賴守護。