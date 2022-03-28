GoOcean海遊通—海洋遊憩風險資訊平台。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

為提供民眾安全安心的海洋遊憩空間，海洋委員會國家海洋研究院建置「GoOcean海遊通—海洋遊憩風險資訊平台」https：／／goocean.namr.gov.tw，整合動態海氣象數據及安全風險資訊，透過衝浪、風浪板、游泳、潛水和獨木舟5類海洋遊憩運動分級，建議民眾依照自身能力選擇活動。

國海院跨部會整合開放數據，目前建置完成的GoOcean海遊通—海洋遊憩風險資訊平台，可以提供過去2天與未來5天的風、波浪、海流，還有未來3天的水質、葉綠素a濃度、鹽度、水位與海溫等模擬數據，並設有定點能見度、衝浪指數、長浪警戒、浪況紛紜度等實驗性海況資訊。

國海院院長邱永芳表示，為使平台數據更貼近使用者需求，開發過程中特別邀請多位海洋運動界的運動選手、玩家、遊憩業者與學界專家等，參與座談會及進行問卷統計分析，將衝浪、風浪板、游泳、潛水和獨木舟，5項非動力海洋遊憩活動，所需考量的海氣象環境因子，分為初級、中級和專家級等3個程度範圍，以幫助不同程度的玩家，讓玩家可以評估自身能力，瞭解從事海洋遊憩的風險等級與適切的時間與地點。

此外，國海院也在平台內標示出公告開放釣點，整理海域附近的停車場、海岸資訊看板、安全救生設施與廁所等設施位置，除了陸上便利的設施外，平台內也可以觀看水下360度環景影片、海洋生物資料與水中能見度等，方便玩家在下水前瞭解海域的狀況。

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