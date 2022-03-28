台中市七旬馬姓老翁日前開車行經北區五權路時，欲左轉錦新街，在路口與機車發生擦撞，導致機車駕駛高姓男子，後方搭載乘客楊姓女子，當場噴飛馬翁轎車引擎蓋上，接著摔倒在地上。警方現場調查，雙方無酒駕，警方調閱路口監視器畫面，釐清車禍發生原因。

警方指出，當時接獲報案民眾指稱，北區五權路與錦新街口接獲報案，一部自小客車與機車發生交通事故，警方立即趕赴現場，初步了解，轎車駕駛人74歲馬姓男子沿五權路往崇德路方向行駛，行經上述路口左轉錦新街時，與對向普通重機車駕駛20歲高姓男子，沿五權路往育才北路方向直行，發生擦撞。

警方指出，自小客車駕駛人馬男未受傷，普重機車駕駛人高男之手、腳等處受傷及後方搭載乘客楊姓女子腳部受傷，雙方駕駛人經警方呼氣酒測，均無飲酒情形，目前警方已調閱路口監視器畫面釐清車禍發生經過。

警方提醒，用路人行經路口應隨時注意車前狀況，並減速慢行，避免發生意外事故，並依照道路交通標誌、標線、號誌之指示行車，遵守交通安全。