國民黨台北市議員游淑慧昨（27）日晚間開直播時，談到有關台北市勞動局長陳信瑜的爭議事件，罕見吐真心話說「我沒有聽過第3名的人一天到晚在笑第1名的人選情有問題」，狂批「完全是馬不知臉長」。

游淑慧昨晚開直播時表示，陳信瑜的案子處理後，對方的反應是囂張、政治操作，還說是因蔣萬安選情危險才去攻擊她，但若陳信瑜第一時間進行道歉，「基本上我個人是可以接受的！」游淑慧指出，重點是錯誤不要繼續犯，「但是陳信瑜的反應大家看到了，所以我非常生氣」。

游淑慧表示，質詢後她看到影片有一直詢問周圍朋友會不會太兇，檢討自己的態度，但民眾黨的人，包括台北市長柯文哲一天到晚在虧萬安危機，卻沒想到整個市府在拉台北市副市長黃珊珊，民調卻僅第3名，怒批「你自己完全馬不知臉長，講上癮了欸！」

游淑慧說，自己在公開場合都很給黃珊珊面子，但她表示不論是黃珊珊還是民眾黨都常常在笑蔣萬安的選情，「我沒有聽過第3名的人一天到晚在笑第1名的人選情有問題，最後1名的人一天到晚在笑第1名的人成績退步」，狂酸「我每次都很想上去吐槽，但都覺得算了給人家留一點顏面，不要去笑人家民調最後1名」。