節能減碳為全球公民目標，台中越來越多的建築業者將節能、綠能、能源再生等理念規劃在建案中，不僅友善環境，更與時代趨勢接軌，如陸府、國聚、麗晨等品牌建商，都在建築物綠能設備上多有著墨。

去年中部建築工地的地下水成為抗旱英雄的成功案例，台中市政府日前通過「台中市建築物施工管制辦法」修法，率各縣市之先，要求有抽取地下水的建築工地需於工地圍籬上設置水資源再利用裝置供民眾24小時取水，並配合水利局設置之淨水設備、自來水公司設置快濾桶與自來水幹管連結供水，以及協助工業區水車至工地取水，有效利用水資源。

此外，根據「台中市發展低碳城市自治條例」，具備一定規模以上新建建築物應規劃智慧建築設計與再生能源，其中針對私有建築，如位在住宅區內、三十層樓以上，或高度100公尺以上之建築物；以及位於商業區內、20層樓以上或高度70公尺以上之建築物，應設置再生能源發電量大於總設備容量萬分之十，或太陽能光電板面積大於屋頂突出物水平投影面積二分之一。

以陸府建設為例，包括「陸府原森」、「陸府植森」、「陸府觀森」皆設有屋頂太陽能板設備，所生產的光電再回售給台電公司，如「陸府原森」平均每月可回饋4,000元電費、「陸府植森」每月可回饋5,500元電費，一個社區一年約可回饋4.8萬~6.6萬元電費。

此外，陸府建設的大樓社區全面配置LED燈具，地下停車空間的穿透式天井可增加自然採光、自然換氣，減少燈光與排風用電量。

根據財經周刊2021年曾針對全台六都永續城市發展作綜合評比，在環境保護類的綠能載具指標中，台中市的電動車成長率以39.31％居六都第一，電動車普及率領先全國。

以友善環境、友善住宅為訴求的國聚建設，著眼於低碳城市的未來趨勢，也發現到與生活息息相關的車用動力正面臨轉型過渡時期，電動車時代是不可避免的正在進行式，國聚預先在每戶車位配置車用充電線路預留，讓住戶購車、換車有更多彈性選擇。

另外，麗晨建設位在台中西區的「丰二三」總部辦公大樓榮獲「美國LEED綠建築認證v4版」辦公大樓類最高等級白金級認證，建築物使用環保回收建材比例高達23.7％，在節能設備採用兩段式沖水馬桶、低水量小便斗、感應式水龍頭，提升衛生用水使用效率，建築也設有雨水回收系統回收雨水作為澆灌、沖廁用水，並以智慧電錶紀錄用電回饋並於超峰時降載，以及設置86片太陽能板，每年可減少因發電產生的CO2有16,985KG，相當於種植1,415棵成樹，達到節能減碳之功效。