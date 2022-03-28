茂林-KY上海廠停工4日 影響不大 12:232022/03/28 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海封城27日晚間宣布封城，導光板廠茂林-KY（4935）公告，位於上海的子公司上海向隆電子科技配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自3月28日至3月31日停工，並且全員篩檢。預估本次停工對公司財務業務無重大影響。 茂林-KY表示，公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，也採取必要應變措施以確保員工安全與健康。公司有庫存調度，預期停工對於業務沒有太大的影響。 譜瑞-KY 今年拚賺八個股本 上海分批封城 日月光投控：營收影響相當有限 #茂林-KY #停工 #配合當地 #上海廠 #上海封城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雜音多 造紙三雄H2倒吃甘蔗 04:102022/03/28 證券．權證 《半導體》上海封城 日月光：影響有限 12:072022/03/28 財經 科技業霸氣派息 掀風潮 04:102022/03/27 財經要聞 《觀光股》雅茗-KY去年每股虧2.65元 今年攻美拚恢復獲利 07:472022/03/25 財經 《國際經濟》上海封城 油價大跌、美期走低 11:172022/03/28 財經 《國際產業》封城防疫 傳特斯拉上海廠將停工 09:282022/03/28 財經 《電機股》全球傳動防疫停工 營收估日減千萬元 11:172022/03/28 財經 精銳Sky One 奪南屯豪宅之冠 04:102022/03/25 產業特刊 全球傳動員工確診 停工清消 04:102022/03/26 財經要聞 汽車零件需求升溫 AM族群吹反攻號角 04:102022/03/28 證券．權證 鼎炫-KY配息8元 隱含現金殖利率6.2％ 18:232022/03/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。