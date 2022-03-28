上海封城27日晚間宣布封城，導光板廠茂林-KY（4935）公告，位於上海的子公司上海向隆電子科技配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自3月28日至3月31日停工，並且全員篩檢。預估本次停工對公司財務業務無重大影響。

茂林-KY表示，公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，也採取必要應變措施以確保員工安全與健康。公司有庫存調度，預期停工對於業務沒有太大的影響。