黃露瑤為節目扮成白雪公主。（楠軒工作室提供）

黃露瑤合體爸爸黃西田一起出外景。（楠軒工作室提供）

黃露瑤合體爸爸黃西田一起出外景。（楠軒工作室提供）

黃露瑤合體爸爸黃西田一起出外景。（楠軒工作室提供）

藝人黃露瑤與爸爸黃西田合體《草地狀元》出外景了！黃露瑤日前偷偷跟蹤爸爸到宜蘭，還Cosplay成白雪公主，「因為爸爸出外景很辛苦，剛好有空檔可以接上爸爸的班表，跟著去採訪之餘，也是跟爸爸一起外景工作，更是陪伴家人的一種方式」。她毛遂自薦一起主持，也不忘調皮地笑說：「有爸爸在很放心，我跟他默契十足！」

黃露瑤表示，因工作關係，長期與父母分隔兩地，聽到爸爸要到宜蘭出外景，熱愛宜蘭的她當然要一起跟上，「每次去宜蘭總是可以有不同的收穫，尤其是錄節目，更可以體驗到不同的背後秘辛。」這次不僅幫魚人工呼吸，更親自參與了釀醋環節，且是用「蔥鬚」釀成的醋，口感超特別，老闆特別表示，由於都是手工醋，喝起來就會有種讓肚子熱熱的，像喝酒的感覺，喝比較多就會慢慢開始排氣打嗝，身體暖起來，臉也會慢慢變紅，黃露瑤驚訝表示「我很愛吃醋，但第一次吃到這麼特別的醋！」

配合《草地狀元》節目效果，黃露瑤還特別cosplay成白雪公主，她笑說：「如果不是工作，我其實不太敢穿這樣在街上走！」私下自認穿搭比較低調，但是很愛穿洋裝，黃西田也笑說：「妳還是先換掉，穿這樣我也不敢跟妳在街上走！」

聊到今年工作規畫，黃露瑤表示自己真的很熱愛演戲，不管是什麼類型的戲劇、角色都很願意放開心來嘗試，也更期待未來有更多不同的挑戰。私底下生活豐富的她，也愛高爾夫球、旅遊、美食、露營、野餐、繪畫，接下來也有籌備專欄的準備，笑說「我經紀人很想逼死我，我會努力讓工作填滿生活的」。