女星周孝虹出道多年憑著亮麗外表與精湛演技在歌仔戲領域佔有一席之地，近幾年也開始朝向本土劇發展，受到大批觀眾的喜愛。而7年前就與從事建築設計老公閃婚的她，近日登上節目坦言當年自己因太衝動閃婚，後來才發現有太多地方要磨合，讓她的婚姻差點撐不下去。

周孝虹近日受邀登上節目《新聞挖挖哇》分享，當年他自己獨自在台北生活，就算不吃不喝一個月也要5、6萬的開銷，壓力非常大，後來透過朋友介紹，在一場聚會上認識了老公，而老公知道她的情況後在一起沒多久就跟她說「妳就不要那麼辛苦了，以後就讓我來照顧妳好了」，她聽到這句話後便相當感動，也因此被愛情沖昏頭，半年內就決定與他結婚。

但婚後周孝虹就發現一切都不是想像中的美好，因為老公和朋友一起合夥投資酒店，經常要應酬，因此在新婚時期老公就像酒店經理一樣，1周會去4、5天，而且都到凌晨4點才回家。她還分享有一次打電話過去，還是酒店小姐接的電話，因為老公覺得接她電話接到很煩索性將電話丟給酒店小姐，讓她氣到哭出來。

後來周孝虹也發現2人因為結婚太快，生活習慣與價值觀、金錢觀也有很大的落差，因此經常爭吵，讓她多次出現想要離婚的念頭，但經過婆婆從中勸和以及長時間的磨合才保住婚姻。