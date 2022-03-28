中正技擊館變成苓雅運動中心，28日正式啟用，巿長陳其邁現場體驗運動設施。（曹明正攝）

中正技擊館變成苓雅運動中心，28日正式啟用，巿長陳其邁現場體驗運動設施。（曹明正攝）

中正技擊館變成苓雅運動中心，28日正式啟用，高雄捷運09技擊館站，恐怕也要跟著改名。（高捷提供）

高雄中正技擊館去年起整修，28日以「苓雅運動中心」重新啟用，成為巿長陳其邁任內第1座營運的運動中心，雖然位處交通樞紐，不過尷尬的是，高雄捷運橘線O9站就叫做「技擊館」站，屆時捷運路線圖恐怕得面臨重新改版。

陳其邁出席時表示，高雄巿注重運動平權，因此苓雅運動中心一樓特別針對身障朋友提供體適能設施，還有專人提供服務。對於65歲以上長者另有早鳥優惠，早上8時到10時免費，其他時間也都是銅板價，希望能滿足不同族群。

他說，苓雅運動中心周邊還有壘球場、游泳池、籃球場，且鄰近衛武營，捷運也很方便，在高雄市的相關運動中心中，這裡可以說是最好的一個據點，目前也針對正在規畫的13個運動中心，各自強化它的普遍性還有獨特性。

苓雅運動中心營運後，另將安排時間彩繪外牆並掛牌，屆時將告別36年歷史的中正技擊館，而在改名後，高雄捷運O9「技擊館」站成了尷尬的存在，捷運公司表示，有聽說部分站名要增或要改，但希望要改就一起改，可節省公帑。