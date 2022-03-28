前台中市交通局長王義川帶領同屬民進黨台中市議員參選人到市府前抗議，挑戰台中市長盧秀燕執政五大爭議。（盧金足攝）

台中市政府指出，水湳經貿園區都市計畫，依2016年前市長林佳龍公告的版本來執行，原規畫作為青創園區的創研一共13.67公頃，「一筆都沒出售」。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府澄清，指出水湳經貿園區的創研基地(內含青創園區)已售出，出示照片證據強調純為子虛烏有，該土地未售出，仍在招商階段。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

水湳創新園區土地挨批賣財團 中市府駁斥：根本沒賣

爭取民進黨台中市長徵召的王義川，28日到市府廣場批評市長盧秀燕將水湳創新園區、社會住宅預定地賣給建商，籲用選票下架「500億市長」；對此，市府駁斥表示，根本子虛烏有，青創園區為地政局配餘地，目前招商中，稱賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽。

前台中市府交通局長王義川投入爭取民進黨台中市長徵召，強調將向盧秀燕檢測25份市政考卷，28日到市府廣場提出第一份考卷，考題為「土地爭議」。

王義川今日帶領同屬民進黨台中市「台灣正青」市議員參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華，東南區議員參選人吳文豪等人，挑戰盧秀燕執政的土地、治 安、環境、經濟、交通五大爭議。

「盧秀燕執政三年多來，總共公開標售大面積土地至少9次」，王義川說，遍布山海屯，成功標售金額高達512億元，其中西屯、北屯標售土地，標得土地的建商興建豪宅，質疑盧秀燕讓插旗投資的買家成功炒高地價。

王義川要求，盧秀燕任期的最後九個月，應該停止再賣任何市地，並把這些土地蓋青年的社會住宅，為抑止炒房對於囤房囤地的大地主及開發者課以重稅，有效利用稀有土地資源。

他也時主張，對於水湳智慧城的公共財應建設為青創園區，讓年輕人和周邊大學共同使用，至少規畫讓1000名年輕人可以用共享辦公空間的作法，吸引台中大學畢業及全國優秀的青 年好人才在台中創業發展。

王義川指出，也抨擊的是水湳經貿園區創研二土地，市府講沒有標售的是創研一土地。炮火猛烈的王義川持續攻擊盧市府，土地問題兩造各說各話。

市府表示，水湳經貿園區原規畫創業基地，被指賣給建商財團議題，根本「子虛烏有」，青創園區目前仍為地政局配餘地，正在招商中，所言賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽；另外，青創基地規畫，保留在市府所有地的台灣智慧營運塔BOT案規畫中執行。

市府指出，水湳經貿園區都市計畫，依2016年前市長林佳龍公告的版本來執行，原規畫作為青創園區的創研一共13.67公頃，「一筆都沒出售」，現在仍持續招商中，沒有特定人士指稱的問題，純屬造謠。

市府強調，依前市府公告的都市計畫，為償還開發債務，減輕利息負擔，依法標售的土地也與青創園區無關；經查中央公園周邊配餘地的標售記錄，「均無建商」的得標記錄，也不存在市府圖利財團蓋豪宅的假說。

針對社會住宅，市府表示，社會宅戶數都沒少、達標再加碼，盧秀燕上任後力拚任內「完工」或「興建中」的好宅目標為5000戶，不只是規畫，而是實際執行。

台中市社宅目前計22處基地，第一階段已動工、興建中、已完工已突破5508戶，提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達6953戶。

至於囤房稅，市府表示，台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案日前已拍板定案，調高多屋族的房屋稅，也就是「囤房稅」，針對持有非自住房屋訂定差別稅率。

此次稅率調整目的為平抑房價，有高達92％民眾不受影響，修正草案已送市議會審議，如通過實施，增加稅收將「專款專用」於青年及弱勢租屋補貼，落實居住正義。