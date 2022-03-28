爭取民進黨台中市長徵召的王義川，28日到市府廣場批評市長盧秀燕將水湳創新園區、社會住宅預定地賣給建商，籲用選票下架「500億市長」；對此，市府駁斥表示，根本子虛烏有，青創園區為地政局配餘地，目前招商中，稱賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽。
前台中市府交通局長王義川投入爭取民進黨台中市長徵召，強調將向盧秀燕檢測25份市政考卷，28日到市府廣場提出第一份考卷，考題為「土地爭議」。
王義川今日帶領同屬民進黨台中市「台灣正青」市議員參選人廖芝晏、林佳儀、蔡美華，東南區議員參選人吳文豪等人，挑戰盧秀燕執政的土地、治 安、環境、經濟、交通五大爭議。
「盧秀燕執政三年多來，總共公開標售大面積土地至少9次」，王義川說，遍布山海屯，成功標售金額高達512億元，其中西屯、北屯標售土地，標得土地的建商興建豪宅，質疑盧秀燕讓插旗投資的買家成功炒高地價。
王義川要求，盧秀燕任期的最後九個月，應該停止再賣任何市地，並把這些土地蓋青年的社會住宅，為抑止炒房對於囤房囤地的大地主及開發者課以重稅，有效利用稀有土地資源。
他也時主張，對於水湳智慧城的公共財應建設為青創園區，讓年輕人和周邊大學共同使用，至少規畫讓1000名年輕人可以用共享辦公空間的作法，吸引台中大學畢業及全國優秀的青 年好人才在台中創業發展。
王義川指出，也抨擊的是水湳經貿園區創研二土地，市府講沒有標售的是創研一土地。炮火猛烈的王義川持續攻擊盧市府，土地問題兩造各說各話。
市府表示，水湳經貿園區原規畫創業基地，被指賣給建商財團議題，根本「子虛烏有」，青創園區目前仍為地政局配餘地，正在招商中，所言賣給建商根本「竹篙湊菜刀」混淆視聽；另外，青創基地規畫，保留在市府所有地的台灣智慧營運塔BOT案規畫中執行。
市府指出，水湳經貿園區都市計畫，依2016年前市長林佳龍公告的版本來執行，原規畫作為青創園區的創研一共13.67公頃，「一筆都沒出售」，現在仍持續招商中，沒有特定人士指稱的問題，純屬造謠。
市府強調，依前市府公告的都市計畫，為償還開發債務，減輕利息負擔，依法標售的土地也與青創園區無關；經查中央公園周邊配餘地的標售記錄，「均無建商」的得標記錄，也不存在市府圖利財團蓋豪宅的假說。
針對社會住宅，市府表示，社會宅戶數都沒少、達標再加碼，盧秀燕上任後力拚任內「完工」或「興建中」的好宅目標為5000戶，不只是規畫，而是實際執行。
台中市社宅目前計22處基地，第一階段已動工、興建中、已完工已突破5508戶，提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達6953戶。
至於囤房稅，市府表示，台中市房屋稅徵收率自治條例修正草案日前已拍板定案，調高多屋族的房屋稅，也就是「囤房稅」，針對持有非自住房屋訂定差別稅率。
此次稅率調整目的為平抑房價，有高達92％民眾不受影響，修正草案已送市議會審議，如通過實施，增加稅收將「專款專用」於青年及弱勢租屋補貼，落實居住正義。
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