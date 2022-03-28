社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口，新設測速照相桿，限速50公里，4月1日啟用。（彰化縣警察局交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

踩油門前先想想錢包！彰化縣警察局最新在福興鄉省道台17線臨海路與福正路口、社頭鄉縣道141線員集路與崙饒路口，設立兩支固定式測速照相桿，4月1日啟用開抓，彰化累計共有66支固定式測速照相桿，去年取締13萬2798件，為縣庫帶進2億2470萬元。

彰化縣交通隊長副隊長許自強表示，新成立福鄉興台17線測速桿，南、北向都監視得到，限速70公里，考量到福興鄉臨海路車流量大，道路又寬又直，駕駛常猛踩油門，設立測速桿，提醒小心，車速超過80公里就會被拍照，要吃單。

此外，社頭鄉員集路則是去年發生死亡車禍，警局評估後在員集路與崙饒路口架設固定式測速照相桿，速限50公里，車速超過60公里開罰。

彰化警分局統計全縣累計已有66支固定式測速照相桿，其中31支裝有拍照主機，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1200元以上、2400元以下罰鍰。

歷年來「桿王」都由設在彰化市東外環的台74甲線2.2k處吃下，平均每年都錄到1萬5千多件違規左右，是出了名讓荷包難過，但是年年公布戰績，依然改不了有些駕駛者的習慣，讓桿王「稱霸不休」，駕駛表示因為道路太寬敞，常誤以為上快速道了，忘情油門一踩，事後痛徹心扉已來不及。

但是最新出爐，今年1至3月排行榜翻新了，和美鎮線東路5段291號南側去締件數達3161件，139線7.7公里處2703件、斗苑路頂後段與路平路口2298件，總計從1月1日到3月27日共取締24975件。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，去年取締案件較去年增加3萬多件，車禍因此減少435人，死亡少15人，警方測速取締絕對不是為了罰錢，為了維護用路人的安全，在設置的測速定點都會依車流、路況及交通事故件數評估，並與相關單位會勘後，經過公告及設置預告標誌，才會取締，呼籲按照速限行駛，減少危險事故。