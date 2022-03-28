為後疫情時代旅運需求布局，華航今（28）日宣布引進全新A321neo客機，4、5月夏季班表增班20％。

華航表示，全球航空業自3月27日展開夏季班表，華航也自3月底起陸續增班。兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每周6班；桃園往返上海浦東增為每周5班；高雄往返上海浦東增為每周3班；香港航線則增為每周5班。

東南亞航線4月起泰國曼谷增為每周3班；新加坡增為每周2班；馬來西亞檳城增為每周1班；菲律賓馬尼拉增為每周4班；越南胡志明市增為每周3班；越南河內增為每周3班；柬埔寨金邊增為每周2班。東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增班；4月起首爾仁川增為每周2班；5月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每周2班。

北美航線5月中旬起美國洛杉磯增為每周4班，搭配安大略每周1班，往返加州大洛杉磯地區達每周5班；加拿大溫哥華5月起增為每周1班；6月起再新增紐約航線。歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線。大洋洲涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本3個航點每周1班，另直飛紐西蘭奧克蘭每月1班。詳情可查詢華航官網：https：／／www.china-airlines.com／tw／zh／discover／news／travel-advisory？travelAlert=39401-7030