上海土地交易市場28日發佈《關於中止上海市國有建設用地使用權出讓滬告字[2022]第016號公告出讓活動的通知》，指出因疫情防控需要，為回應全市疫情工作，中止上海國有建設用地使用權出讓此輪的出讓活動。後續將根據上海市疫情防控工作整體安排及時重啟交易活動。

該《通知》提及的是2022年上海首批國有建設用地使用權集中出讓公告，共掛牌40幅涉宅地塊。按照原計劃，此輪集中供地預計將於3月30日確定後續交易方式，3月31日截止掛牌。

根據先前公告，首輪集中供地掛牌出讓的40幅涉宅地塊中，總出讓面積為210.51萬平方公尺，起始總價約為850.7億元人民幣。

從地塊分佈情況來看，上海自貿區臨港新片區住宅用地的供應力度最大，共涉及8幅地塊。另外青浦區和松江區各出讓5幅；寶山區出讓4幅；奉賢區、嘉定區、閔行區和浦東新區各出讓3幅；金山區、普陀區各有2幅地塊出讓；徐匯區和楊浦區各出讓1幅。