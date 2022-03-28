俄羅斯一家零售產業機構在上周末表示，俄羅斯現在正指望中國、印度、伊朗和土耳其的公司，能填補大量西方零售商撤離所留下來的空白。莫斯科當局正設法應對因制裁行動而遭到孤立的局面。

俄羅斯購物中心協會(RCSC)表示，它正與這4個國家的相對應機構協商，以尋找西方品牌撤出的替代方案。RCSC在聲明中表示，已經對4個國家發出外國公司暫停在俄羅斯業務的公司名單，希望能找到合適的替代公司。

西方的制裁阻礙了供應鏈，並且在俄羅斯引起了民眾恐慌性搶購，特別是醫藥品和糖出現短缺，而通膨的加速也必然會推高物價。

俄羅斯時尚集團Melon Fashion的開發部門主管Igor Maltinsky說，國內零售公司主要挑戰是由於採購和物流成本增加，生產成本的急遽上升，以及其它相關因素。

Melon主要擁有4個時裝品牌，分別為Zarina、Befree、Love Republic和Sela，主要是女性品牌。截至2021年底，Melon在俄羅斯和獨立國協國家有846家門市商店，該公司原定今年IPO。

瑞典房地產商Eastnine為Melon的少數股東，在上周四表示，由於西方制裁對Melon產生負面影響，原先的IPO計畫已經推遲，目前很難對該公司估值。