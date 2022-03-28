立法院司法法制委員會今初審《促轉條例》部分條文修正草案，草案新增平復「行政不法」，國民黨雖贊同方向，但對於行政不法定義不清有意見，爭議條文保留朝野協商；此外，金馬地區在威權統治時期所受之行政不法，會議召委黃世杰建議以附帶決議處理，保留朝野協商。

促轉會認為現行《促轉條例》僅就平復「司法不法」部分做處理，也就是要有司法判決才能平復其權益，但威權統治時期有很多自由、財產的迫害是「行政不法」，因此提案修法，所謂行政不法由促轉會認定，促轉會任務結束則移交法務部認定。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨雖支持大方向，但是對於所謂「行政不法」定義不清，應該本法要寫清楚，是什麼態樣，這樣子修法各機關看不懂，被行政機關亂解釋，反而造成真正的「行政不法」。曾質疑，行政不法認定程序是什麼？促轉會任務一結束，業務就散到各部會去，各部會無法執行怎麼辦？程序跟標準應該訂清楚，我們也支持，但是訂不清楚又要怪立法院。

國民黨立委陳玉珍也提修正動議，金馬地區於威權統治時期，政府機關、戰地政務委員會或公務員為遂行戰地政務管制，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由、致使人民傷殘或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，由促轉會或其業務承接機關依職權或申請確認不法後，均視為「行政不法」。

促轉會代理主委葉虹靈解釋，《促轉條例》的時間範圍設定至1992年，就是因為金馬到1992年才解嚴，其實在第6條第1項中，金馬地區就可以涵蓋，不需要在第三項納入。黃世杰建議寫在立法理由，或是寫成附帶決議，附帶決議是有法律效力，可以約束相關單位。

經委員會討論後，將仍有爭議的條文保留，全案交由黨團協商。