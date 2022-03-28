中美貿易摩擦背景下，加上雙方法規監管趨嚴，中概股前景跌宕起伏。大陸經濟學家任澤平指出，對於新經濟企業而言，未來隨著中國資本市場的不斷完，赴美上市不再是新經濟企業唯一的選擇。對於已經上市的中概股而言，回歸大陸資本市場或許成為一種選擇。

任澤平指出，進入2018以來，在境內外政策調整、地緣動盪、互聯網行業邁入存量時代增長乏力、中美貿易摩擦風起雲湧等因素疊加下，以網絡為代表的中概股波動調整，近期更是大幅調整。

他認為原因有四點。首先是美國證監會《外國公司問責法案》（HFCAA）是催化劑。HFCAA的要求，在美上市中概股必須提交審計底稿，但受到國內《保守國家級秘密法》等相關法律的約束，部分中國企業不得隨意展示審計底稿。美國證監會審計流程與中國法律產生了衝突，導致市場對中概股信心受挫。

其次，地緣局勢動盪加劇資金恐慌情緒是放大器。而在俄烏戰爭仍在焦灼的同時，「問責法案」進一步加劇了投資者對中概股的擔憂情緒。再者，網絡行業進入存量飽和階是基本面因素，行業面臨格局洗牌、競爭內卷化、商業模式謀變、尋找新的創新突破。

任澤平還稱，更長遠的因素是中國經濟大轉型是時代趨勢。降低房地產、金融、教育、網絡等的利潤和壟斷，來發展實體經濟、新能源、新基建、資本市場等。

任澤平強調，預計未來中概股將出現分化。有的具有強大的競爭力護城河，具有優秀的管理團隊，內在價值和商業模式沒有被破壞或者受損不大，屬於泥沙俱下、被情緒錯殺的，是「黃金坑」，是理性專業投資者的機會；有的商業模式被嚴重破壞，甚至內在價值被毀滅，則是投資者需要迴避的。

任澤平還稱，對於新經濟企業而言，未來隨著中國資本市場的不斷完善，科創板大力發展，全面實施註冊制，支持專精特新的北交所開板，赴美上市不再是新經濟企業唯一的選擇。對於已經上市的中概股而言，回歸大陸資本市場或許成為一種選擇。在此過程中，中美經貿關係也將成為影響中概股的重要因素之一。