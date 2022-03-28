韓流美食近年在國內甚受歡迎，搶攻偽出國商機，台北花園大酒店「饗聚廚房」自4月1日起至4月30日推出「韓國美食節」活動，平日午、晚餐及假日下午茶每位699元+10%，假日午、晚餐每位899元+10%，COSMOS CLUB會員享平日午、晚餐買一送一專屬優惠，多樣韓式經典特色佳餚美味上桌，讓味蕾饗遊韓食。

台北花園大酒店饗聚廚房To-Gather Kitchen以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，含括最受消費者喜愛的海鮮料理、生魚片、沙拉區、現做料理、甜點區等共有50多款菜色輪替登場。

本著美味再升級、升級不加價的精神，此次限時推出多款韓國道地特色美饌，包含：原味烤五花肉、韓式豬骨湯、炸醬麵、部隊鍋、醬味炸雞、韓國人蔘雞湯、春川辣炒雞、石鍋拌飯、辣炒年糕、海鮮煎餅、及特色小菜等多樣經典美食，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，提供多元菜色選項，每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓饕客享受美食之餘體驗濃濃偽出國氣氛，盡情享受飯店主廚團隊精心研發的各式韓國道地佳餚，豐富感官體驗。《未滿18歲禁止飲酒》

「饗聚廚房」在「韓國美食節」期間推薦菜色採輪替供應，包括有：「韓國原味烤五花肉」、「韓式豬骨湯」「韓國炸醬麵」與「韓國部隊鍋」、「韓式石鍋拌飯」，以及「韓式醬味炸雞」等。