本土新冠疫情再創高峰，但台南市28日並無新增病例。市長黃偉哲認為，雖然全球都在拚開放、與病毒共存，可是台灣的民眾顯然還沒準備好，目前此波疫情至少有3條不明傳播鏈，防疫難度相當高，中央選擇開放或清零，必須要好好思考，如何做才能取得平衡。

昨天新增83例本土病例，再創去年6月以來的新高峰，讓不少民眾擔心疫情再度延燒。黃偉哲指出，雖然台南市這幾天並沒有新增病例，但台灣就是1日生活圈，此波疫情看起來相當難擋。

黃偉哲強調，目前全球都在拚開放、與病毒共存，但台灣民眾顯然還沒有準備好，仍無法接受社區內有大量病例；至於與病毒共存，更應該具備打滿3劑疫苗、病毒死亡率更低等2個條件，都需要大家繼續努力配合。

問題是，疫情再起，很多人卻都已經防疫疲乏，實聯制也沒有遵守，特別是前往特殊場所時，有人怕太太知道、有人怕長官知道，導致不敢登記，市府將加強防疫力道，嚴格查緝進入特殊場所應打滿3劑疫苗，並要求做好相關防疫措施，違反規定者更將從嚴論處。

黃偉哲還說，自從香港疫情飆升後，已有許多外資陸續撤離，主要問題就是香港推出嚴格的清零政策，讓外資認為限制太多，因此未來台灣該怎麼做？也考驗政府的智慧。