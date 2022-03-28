國民黨左楠區議員新人今交流並簽署公約。（柯宗緯攝）

國民黨左楠區議員新人今交流並簽署公約。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市左楠區議員初選激烈，原本7人搶1席，今（28）日確定變成5搶1，現在形成1名女將對上4名男將局面，5名新人今與左楠區現任老將特地拜訪高雄市議長曾麗燕請益，新人並簽署「初選同志規約」，允諾不得互相攻訐。

國民黨左楠區議員參選爆炸，堪稱史上最激烈，目前新人有黨代表李昶志、高市府前副發言人白喬茵、前立委黃昭順助理莊為傑、前資深媒體人侯亞寧、哈囉市場肉商李鎧名等共計5人。

國民黨中央委員孫健萍今正式表態不參與初選，他表示，先「捨」才能讓大家團結，也盼讓青年時代有更多的機會出來為地方服務，未來其他5人不管誰出線，都期待為國民黨贏得最大的勝利。

李昶志表示，今天彼此見面過程氣氛蠻平和的，主要是簽署「初選同志規約」，不要有攻擊言論、保持黨內和諧，沒出線的人要幫出線者競選，大家也都簽了。另他也認為，過去競選公告有婦女保障名額，但國民黨應該走在時代尖端，未來可以修正為保障1／3任一性別參選。

白喬茵則是5位新人中唯一的女性，她強調，女生並沒有比較占有優勢，她目前的困擾是自己身為國民黨發言人到處打仗、辯護，南北征戰卻有人說她是空降，其實自己已嫁到高雄多年，但也沒奧援，都是靠自己一步一腳印拚出來。

國民黨高市黨部主委許福明呼籲，初選過程盡量團結和諧，不要互相攻擊，也不要選後說制度不公，發生退黨情形。左楠區黨部主委余華淵表示，今天5名新人彼此交流並向議長曾麗燕請益，議長願意提攜後進，給予一些意見，過程中氣氛蠻平和。

國民黨左營楠梓區黨部訂定的初選同志規約指出，一、初選公平公開原則，區黨部會在民調結束後，將市黨部委託民調公司的初選紀錄及錄音檔交付予每位參選者，以示公正。二、參選者不能有攻伐其他參選者與黨部的言論與行為，否則將視情節嚴重性，送交市黨部調查處理，最重可停止其初選權利。三、為表現黨內團結精神，參選者同意在初選結果後，擔任出線被提名者在大選競選總部要職，未出線者皆不得拒絕。