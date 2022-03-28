台北萬豪酒店20樓高空酒吧餐廳「INGES Bar＆Grill」，請到2019World Class「世界頂尖調酒大賽」台灣區總冠軍、全球總決賽第三名之Testing Room首席調酒師林聖達（Tony），以及2021World Class台灣區總冠軍、Infinity and Beyond酒吧張哲瑋（Mars），攜手於4月8日星期五「限時一晚」呈現World Class Takeover，與INGE'S團隊一同演繹精湛調酒與高空美景交織的絢麗體驗。活動調酒三杯1,200元、單杯售價500元）價格須加一成服務費。

World Class Takeover由兩位頂尖調酒師各自調製三款原創調酒。Tony帶來結合經典龍舌蘭調酒Magarita與Bloody Maria的「White Margaria」，以澄清發酵番茄汁帶出唐‧胡里歐龍舌蘭清新的青草調性與鹹鮮感，結合柚子的清新柑橘調性、青花椒的細緻辛香，酸香清爽、令人垂涎。「Green Forest」是經典調酒Gin Fizz的延伸，以坦奎瑞十號琴酒的葡萄柚香氣調、紫蘇的青翠草本氣息，搭佐玄米茶的細緻茶香及淡淡焙烤堅果氣息，再銜接奎寧的木質點綴收尾，風味雅緻怡人。

「Blood Diamond」改編自經典調酒New York Sour，以甜菜根的大地氣息開場，接續乳脂澄清裸麥威士忌細緻的香草風味，搭配榛果主體，並以安息香延伸木質與奶油香氣。風味柔順綿延、迷人深沉。Mars則帶來「Back to The Sixties」，以荷蘭坎特一號伏特加、可可茶、凍頂烏龍、梅子、草莓醋、聖木，詮釋1960年代的迷惘及不確定性，以紅色酒體傳達反正思維，並以聖木的木質調代表無可避免的深沉與墜落。

「Sputnik's Dog」則改編自經典雞尾酒「鹹狗」，以坦奎瑞十號琴酒調和粉紅胡椒、玫瑰天竺葵、葡萄柚醋、硫磺鹽，土壤及香料取向的風味組合，詮釋大自然的芬芳，同時象徵1960年代最著名的蘇聯第一隻太空狗「萊卡」，帶著地球的味道前往太空探索，為人類登陸月球寫下重要里程碑。「Give Peace a Chance」酒名源自披頭四著名的反戰音樂，選用卡薩明戈龍舌蘭、紫蘇葡萄酒、芒果、芳香萬壽菊、薰衣草，大量花香系風味，象徵「擁抱和平的自由之花」，傳達對和平的渴望。

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