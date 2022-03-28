台鐵花蓮站今上午9時販售150套復興號末班車紀念套票，不少民眾昨晚漏夜排隊，套票一開賣即被秒殺，甚至還有人搶著請站長林德香簽名留念。（台鐵花蓮站提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵花蓮站今上午9時販售150套復興號末班車紀念套票，不少民眾昨晚漏夜排隊，套票一開賣即被秒殺，甚至還有人搶著請站長林德香簽名留念。（台鐵花蓮站提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵局新購的EMU3000型城際列車投入營運，行駛逾40年的復興號列車，今晨6時05分從花蓮站開車，上午9時56分抵達樹林站後，正式畫下句點，走入歷史。花蓮站今上午9時販售150套復興號末班車紀念套票，不少民眾昨晚漏夜排隊，套票一開賣即被秒殺，甚至還有人搶著請站長簽名留念。

台鐵局自1981年3月1日，推出白色與藍色塗裝，且有冷氣對號的「復興號」快車，初期曾附掛在莒光號列車上，成混合編組的莒興號，直到車廂數量逐漸充裕後才取消。

台鐵局指出，EMU3000新車投入營運後，明（29日）起將進行時刻微調，其中第605次復興號列車今晨從花蓮站開往樹林站後，將正式除役退出班表，成為「末班復興號」。今上午9時也分別在台北站及花蓮站，販售復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面劃有末班車座位號碼。

其中，花蓮站今共計販售150套復興號末班車紀念套票，不少熱情民眾昨深夜就在車站前徹夜排隊，今早9時一開賣就立刻秒殺，且買到紀念套票的民眾，紛紛請站長林德香簽名留念。

林德香笑說，今天第1位成功買到套票的民眾是一名中年男子，且昨天中午11時許就在現場排隊，他自稱，自己向來就有收藏套票的嗜好，且這列火車上有許多年輕時的回憶，十分值得紀念珍藏，因此漏夜排隊對他來說，一點都不辛苦。另，台鐵局也為此活動，特別設計末班復興號的專屬車頭牌，供民眾拍照留念。