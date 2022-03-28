美國聯準會在3月會議上升息25基點（1碼），為3年多以來首度調升其基準利率，且在今年剩下的時間裡，該美國央行幾乎篤定將持續升息。目前投資人已大致對聯準會的激進升息立場做好心理建設，認為央行升息將緩解通膨壓力，且不會讓經濟放緩太多，但專家提醒事情可能不如想像美好，應該為升息帶來的衝擊做好準備。

聯準會最近確實充份地傳達其升息的立場，沒有人可以指責聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）像前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）那樣，總是對央行的政策立場遮遮掩掩。這也就是為什麼目前市場普遍預期聯準會將在下次召開的5月會議上升息50個基點。

投資公司FolioBeyond首席策略師Dean Smith表示，他認為聯準會今年可能兩次升息50個基點，「通膨不會自行緩和下來，你必須扼殺它，通膨不會自然死亡」。

有些專家看好聯準會有能力在搖搖欲墜的鋼索上行走，在不擊潰消費者需求的情況下開始緩解通膨壓力。但也有經濟學家表示，如果抱持這麼天真的想法，那只能「祝你好運」了。

鮑爾在本月早些時候發表的演說中表示，他希望聯準會能透過升息實現經濟的「軟著陸」，這表示他並不希望升息導致經濟成長嚴重放緩或甚至陷入衰退。

但歷史告訴我們，事情要如此圓滿可能很困難。Smith表示，就算在臉上輕輕揍一拳也還是會痛，這不會是一件令人愉快或有趣的事，破解通膨的方法，無論好壞，都會引發經濟衰退，只希望這會是一次溫和的衰退。

利率升高不僅可能導致經濟走下坡，也可能導致企業獲利增長下滑，對於已經習慣了零利率、或甚至已被零利率寵壞的投資人來說，利率升高都不是好事。

Morgan Creek Capital Management執行長兼投資長Mark Yusko表示：「過去幾年支撐股市的就是貨幣激勵政策，句點，沒有其他」。

除了股市之外，聯準會收緊政策也將進一步推升已經開始上揚的抵押貸款利率，這對美國過熱的房地產市場也將是一大問題。

從聯準會升息到消費者感受到痛苦通常需要幾個月時間。摩根大通資產管理公司全球市場策略師Gabriela Santos表示，房地產市場可能在2023年下半年放緩。

將這些因素都納入考量後，有關於停滯性通膨（stagflation）的擔憂也會不斷升高。

也有一些專家警告，聯準會即使升息可能也無法抑制通膨，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，以及這場大流行病持續導致供應鏈中斷之際，石油與其他大宗商品價格正在飆升。

MissionSquare Retirement投資長Wayne Wicker表示，雖然利率走高，但大宗商品價格大漲引發的通膨仍將繼續存在，因此人們對經濟會更擔心一些，這對聯準會來說更難解決，有些事情是他們無法控制的。