威爾史密斯暴怒衝上台揍人！ 奧斯卡轉播緊急消音

「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」台灣時間28日上午落幕，本屆話題度最高的莫過於甫奪影帝威爾史密斯（Will Smith）衝上台狠揍克里斯洛克（Chris Rock），目前在推特的討論度已遠遠超過奧斯卡，台下眾星的反應也被製作成各種迷因梗圖瘋傳，對此，洛杉磯警方還特別做出了回應。

事件起因於克里斯洛克頒發最佳紀錄長片時，提到威爾史密斯曾公開自己深受掉髮症所苦的老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith），像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》中的光頭造型，讓在威爾聽到後氣到警告對方「不要用你的髒嘴喊我妻子的名字」，更直接走上台揍了克里斯一拳，轉播也立即消音，大家相當好奇是否為提前安排好的橋段，據《綜藝報》記者詢問工作人員後的報導，表示這個橋段完全是真實發生的狀況，堪稱是奧斯卡史上最大的放送意外。

約10分鐘後，威爾史密斯便以《王者理查》拿下演藝生涯中首座小金人，他上台致詞時激動表示，愛會讓人做出瘋狂的事情，並提到「理查威廉斯（片中飾演的角色）也會堅定捍衛自己的家人」，接著不忘向奧斯卡主辦方美國影藝學院及其他入圍者道歉，最後還說「希望還會再邀我參加」。

典禮結束後，影藝學院發出官方聲明表示：「不容忍任何形式的暴力，這裡也恭喜每位得獎者，他們值得在這一刻得到全世界同行和影迷的認可。」洛杉磯警察局也特別回應：「得知奧斯卡典禮發生2人的意外事件，但涉案人員克里斯洛克拒絕向警方報案，如果當事人改變想法，我們將會調查完整事件。」