前和碩副總蔡進國在新北三峽滿月圓山區登山失聯，女兒急發尋人啟事，懸賞100萬找人。（截自臉書）

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽滿月圓登山失聯，家屬急向警方報案並懸賞百萬元向外求援，警消昨天未尋獲，今天動員多人擴大兵分7路搜救。

蔡進國26日登山失聯，他的家人昨天清晨向台北市警察局信義分局報案，另為盡早尋獲蔡進國，蔡進國的女兒也在臉書（Facebook）社團懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。

三峽警分局指出，昨天上午接獲北市警局的通報後，立即通報消防局及民間籌組救難團隊進山搜尋，警方也循線在滿月園停車場找到蔡進國的車子，根據手機最後的定位，蔡進國確實曾停留在滿月園山區。

新北市消防局表示，昨天共動員警義消43人、分3路線前往搜尋，搜索至昨晚6時30分仍未尋獲。

今天上午動員警義消、山難救助協會、林務局等共69人，分沿雲森瀑布、中坑產道、熊空南山、森林小舖、蜜蜂世界、拉卡山及產業道路等7路搜索。蔡進國的子女及親友也到場等候結果。