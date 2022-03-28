（台新銀行連續10年獲「信保金質獎」，由金管會副主任委員邱淑貞（左）頒獎，台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇代表領獎。圖／台新銀行） 經濟部23日舉行「2022年度辦理中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，台新銀行連續10年獲「信保金質獎」，由金管會副主任委員邱淑貞頒獎，台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇代表領獎。 台新銀行這次囊獲「信保金質獎-績優總行」、「信保金質獎-績優授信經理人」 、「批保卓越獎」等三項獎項，備受主管機關及中小企業的肯定。蘇韻琇表示，近年因應肺炎疫情，台新銀開發出間接保證送保資料介接系統的「送保即時通」外，2022年為響應政府數位政策，培養中小企業客戶轉型使用銀行數位金融服務，將推出綠色金融服務平台，中小企業可透過線上身份認證傳輸基本申貸資料，導入系統審核流程，再利用RPA、大數據.等技術，結合API串接經濟部中小企業處的「中小企業融資平台」全方位整合中小企業內外部資訊，完成兩端流程自動化。 蘇韻琇說明，綠色金融服務平台可望減輕中小企業提供資料的負擔，解決長久以來中小企業因資料不透明衍生風險辨視的困難，大幅提升審核效能及有效降低風險，減少繁瑣的人工作業、縮短申貸時間以快速回應客戶需求，並實現台新銀行的3S服務精神，提供中小企業最優質的申貸體驗，達到淨零減碳成效。 台新銀行指出，「信保金質獎」可適用信保基金對同一企業保證融資總額度額外增加2,000萬元，即同一企業保證融資額度提高為1.4億元，由信保基金及台新銀行回饋給企業的實質幫助。「批保卓越獎」配合企業戶可用更優惠的保證手續費取得融資額度。台新銀行也為無形資產融資提供融資機制，由工研院負責出具有公信力的評鑑報告，台新銀行參考工研院評鑑報告提供融資，並由信保基金提供最高9.5成信用保證，補足企業擔保不足的問題，最高融資總額度為2.2億元。 台新銀行強調，該行持續發揮誠信、承諾、創新、合作服務熱忱，並善盡企業社會責任，未來將加強擴大與中小企業信保基金合作，同時也持續配合政府ESG的政策推動，例如台新銀行近期主推的「中小企業綠色融資專案」、「太陽能電廠融資專案」等，透過台新銀行建置的「綠色金融服務平台」協助中小企業落實ESG，一起創造銀行、企業、社會三贏的局面。