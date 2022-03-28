連日大雨加上地震頻繁，台中市東區大公街近台中家商、台中國小28日中午傳出有民宅倒塌，幸住在內的70歲的王姓老翁自行脫困，停在屋內的自小客則被壓毀。

台中市大公街33號正在施工的二樓民宅，28日12時多突然女兒牆整片塌下來，住在一樓後方的王姓屋主聽到聲響，自行逃出，但停在內的30年自小客則被壓毀。

台中市消防局表示，12點39分獲報，即出動信義、大誠及國光分隊8輛消防車以及2輛救護車，共人員35名到場馳援，12時44分到場，確認無人員受困。