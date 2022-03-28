新北市汐止區中興路某髮廊本月25日接收2名女客染髮，消費金額共1萬4050元，2女誆稱忘帶金融卡，返家後立即轉帳，但店家久候不見款項匯入，傳訊息也被已讀不回，憤而向警方報案提告詐欺。

店家向警方表示，2女多次到店消費，其中31歲高姓女子曾留下聯絡資訊，故未多加防備，當天中午12時許2女來店表示要漂染，經設計師說明與報價，2女均無異議，隨由設計師專人服務，由於漂染過程繁複，設計師忙到晚間8時許才結束。結帳時高女誆稱金融卡忘在家裡，返家後隨即轉帳付款，店家因2人是老顧客，遂同意2女離開。

詎料，高女藉故無法轉帳，接著乾脆訊息已讀不回，故店家憤而向汐止警分局提告詐欺。

店家也將2女影像公布於臉書，有網友發現高女過去曾有類似紀錄，還有網友認出高女在汐止某小吃店工作，引出該小吃店連忙出面澄清，2名女子均已在2月間離職。

警方受理報案後，已依報案人指認掌握高女身分，近日將通知高女到案說明，並追查同行女子到案。