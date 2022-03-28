大陸智慧型手機市場疲軟早已不是新聞，預期大陸手機廠商在上半年進行庫存調整，如今再傳出大陸疫情爆發，對原先就疲軟的手機市場無疑是雪上加霜，除宏觀經濟低迷外，全球兩大手機晶片大廠之一的高通今年也將獲得台積電(2330)奧援，預計其和聯發科(2454)的價格戰恐提前開打。

據悉，目前供應鏈消息均指出，石英晶體、CIS感測器、DDIC皆指出大陸手機市場需求疲弱，高通5G手機晶片已開始降價搶市占，因終端需求疲弱，預期大陸手機廠商在上半年進行庫存調整。今年大陸手機市場表現恐不如預期，加上高通在台積電擴大下單後增加5G晶片供應量，5G手機晶片價格戰恐將提早發生。

無獨有偶，日前Counterpoint報告就言，目前5G SoC平均價格落在40美元至50美元，預估平均價格可望在今年底至明年初降到20美元，有利於手機製造商以150美元左右的成本，生產較低價的5G智慧機。

智慧型手機市場其實自去年第四季起就已經敲響警鐘，研調機構TrendForce指出，去年第四季銷售不如預期，今年第一季智慧型手機市場除了要調節積累的成品庫存外，亦受季節性需求低迷影響，導致本季生產表現本就相對疲弱，不僅如此，還有烏戰爭、大陸封城的事件衝擊，整體將削弱今上半年生產表現，並連帶影響今年全年生產總量，現階段預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%，只是，目前疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，後續不排除持續下修全年生產總量。