行前邀請到主持人、講師們針對課程議題討論溝通，期待帶給聽眾不同觀點。

NFT、元宇宙題材夯，許多國家與企業都砸下重金發展，那你了解元宇宙、NFT背後的奧義嗎？本次時報會館趨勢商機線上論壇，將帶你從不同面向，透過最全面性的內容，探索區塊鏈、NFT、甚至是元宇宙，論壇將於明（29日）開始，一連兩天豐富的內容讓你一次搞懂元宇宙與NFT。

此次線上論壇邀請三次世界調酒冠軍、全球酒業最具影響力的人物、亞洲及世界50大酒吧終身成就獎的得主王偉勳及台灣霹靂布袋戲NFT銷售平台的VeVe創辦人暨執行長游書瀚分享精彩案例。

論壇還邀請到台灣NFT學界權威，台灣首位從Google與NASA合辦之菁英學校「奇點大學」（Singularity University）畢業生，人稱「寶博士」的臺北科技大學互動設計系專任助理教授葛如鈞；原創聖女之歌、參天律等知名遊戲IP，參與全球下載量破千萬的遊戲「原神」美術設計，大中華地區最具規模的遊戲研發企業唯晶科技營運總經理孫雨塵；明星藝人潮牌NFT操盤手創映影視總經理江秉承等人剖析元宇宙商機。

論壇主持人則邀請到擁有24年以上廣告媒體經驗，傑思‧愛德威創辦人暨執行長楊佳燊（Jason）及大大學院執行長許景泰共同擔任。

講師與主持人實力雄厚，將為大家現身說法，以多樣化的主題內容，從宏觀、專題、案例等多角化的視野，深入平台、金融、藝術、遊戲、娛樂、消費等不同領域，帶你一次搞懂元宇宙與NFT。

時報會館趨勢商機線上論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講

報名網址：https://bit.ly/3K9W6iA