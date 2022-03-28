（安泰銀行統籌主辦先進光電5年期42億元聯貸案，順利完成募集，25日由總經理張振芳代表與先進光電完成簽約。圖／安泰銀行提供） 由安泰銀行統籌主辦的先進光電科技5年期總金額42億元聯貸案，在12家金融機構共同參與下，順利完成募集，3月25日由安泰銀總經理張振芳代表與先進光電完成簽約，募集資金將用於償還金融機構借款及充實營運資金所需。 這次聯貸案參加金融機構包括國際票券、農業金庫、兆豐銀行、兆豐票券、彰化銀行、合作金庫、新光銀行、王道銀行、高雄銀行、板信銀行及中華票券等。 張振芳表示，這次籌組的聯貸案為因應先進光電於中部科學園區興建的新廠增購設備及營運資金，因去年在NB客戶訂單穩定，新佈局人臉／虹膜辨識等產品也有所成，去年營運成功轉盈，故吸引眾多金融同業參與融資，原聯貸案籌組額度為37億元，超額認貸1.38倍，最終以42億元結案。 安泰銀行指出，先進光電是筆電鏡頭供應商翹楚，為全球第一筆電鏡頭供應商，2019年起切入美系大廠供應鏈，先進光為因應品牌客戶要求，加大投資台灣力度，向中部科學工業園區台中園區承租土地以興建廠房，後續預計於今年開始逐年購置機器設備並投產，將帶動業績持續長紅。