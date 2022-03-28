奧斯卡主持人男星克里斯洛克（Chris Rock），頒獎時調侃起台下的威爾史密斯，鏡頭還特寫威爾史密斯對著台上主持人破口大罵的模樣，讓無數觀眾摸不著頭腦是不是故意設置的節目效果，沒想到緊接著威爾史密斯衝上台揍人，怒罵髒話，導致奧斯卡放送被消音。事後頒發最佳男主角，威爾史密斯戲劇般的得獎了，在台上落淚道歉。這場放送事故也讓台下一眾藝人嚇傻，鏡頭捕捉到他們驚嚇的畫面，成為網路上的熱門話題。

而第94屆奧斯卡頒獎中，男星克里斯洛克要頒發最佳紀錄片獎項，唸頒獎詞的他似乎一時興起，調侃起威爾史密斯的老婆賈達萍克特，評論賈達萍克特脫髮的樣子像在演《魔鬼女大兵》，這言論讓威爾史密斯瞬間暴怒，直接隔空怒嗆克里斯洛克，甚至還不解氣走上台賞了他一巴掌，怒回「不要從你嘴裡講出我老婆的名字！」，途中飆出一串髒話，驚呆其他嘉賓。

這場衝突結束後，不少網友翻出當時情況，妮可基嫚驚訝地張大嘴巴，神情震驚。安德魯加菲德、蜘蛛女贊妲雅都立刻滑手機，似乎是在看是不是有相關新聞，網友開玩笑說或許是立刻傳簡訊跟朋友分享。

由台灣女婿巴沃執導，他的太太、賴聲川女兒賴梵耘擔任製片的《不丹是教室》，入圍本屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，人在典禮現場的賴梵耘表示，因為典禮一切規範、流程都相當嚴謹，對於威爾史密斯上台搧克里斯洛克巴掌的驚人插曲，起初自己並不覺得驚訝，一開始覺得是set好的，直到威爾史密斯走下台，看到旁邊主持人一臉尷尬，才驚覺這真的是突發事件，但她也坦言很激賞威爾史密斯拿影帝上台發表「保護家人」的致詞。

yooo i'm crying at these reactions to will smith slapping chris rock 😂😂#Oscar pic.twitter.com/y2Aty8pwhp — izrael (@ghyter7) March 28, 2022

I just KNOW Zendaya is texting Tom in utter disbelief that she’s just witnessed will smith slap chris rock #Oscar #Oscars2022 pic.twitter.com/lOX2w4iZYL — Bow (@cardiiacarrest) March 28, 2022