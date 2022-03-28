吳姓男子去年9月搭乘高鐵，將座椅往後傾斜，壓迫到後方日籍乘客中川前方座位空間，當中川的妻女起身上廁所時，中川拉住前方椅背起身，卻被認為是故意干擾，吳男當場找來警察、站務人員控告中川，妨害他使用座椅的權利，士林地檢署偵結，認為中川未達壓制吳男意思自由的程度，予以不起訴處分。

中川辯稱，他與妻小坐在吳男後方一排，妻小在中間、靠窗的位置，而他坐在走道，當時吳男的椅背非常傾斜，他為了站起身，收起前方的餐盤，又拉住前方椅背的握把，妻小回來後，又再度扶椅背，最後一次，中川看到吳男轉頭，有用日文向吳說明，椅背過於傾斜，才會碰觸椅背。

吳男隨即起身，直接去找警察以及站務人員，高鐵行經苗栗、新竹區間，中川共推擠座椅3次，第1次以為是妻女經過，回頭看了中川，吳認為，是因為他座椅往後傾斜，往後擠壓到後座腿部空間，因而感覺不舒服，故意干擾他。

不起訴處分書指，高鐵座位前後排座椅距離不遠，後排乘客變換姿勢時，難免會碰觸前排座椅，但中川因為前方椅背傾斜，起身是為了讓道，或是取得更舒適的乘坐空間，才會碰觸前排座椅，並非是為了妨害吳男的行動自由，且未達壓制意思自由，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。