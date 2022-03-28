碩辣椒(6736)公布減資8成，今天興櫃開盤，賣壓大舉宣洩，盤中跌幅超過3成，一度跌破10元票面價，而辣椒軍團今天也全軍覆沒，辣椒(4946)及方舟(6611)跌幅都超過5％，方舟也是數度跌破10元票面額。

碩辣椒上周公布2021年財報，全年營收0.76億元，營業虧損0.15億元，連續三年虧損，稅後虧損0.18億元，每股虧損1.52元。從2019年掛牌以來，這3年已經虧了9.57元，每股淨值從2019年底8.02元掉到上周剩下2.24元。

公司上周五召開重訊，宣布減資0.98億元，每仟股銷除800股，減資比例高達8成，2020年辣椒減資5成、方舟2020年減資9成，可說是標準的減資集團。

碩辣椒減資8成衝擊今天股價表現，碩辣椒一度跌到9.9元，跌幅達到34％，盤中累計成交量逼近千張大量。同集團的方舟也跌到減資重新掛牌的低點，盤中跌破10元，觸及9.31元低點。辣椒公布財報，雖然轉虧為盈，但本業持續虧損，開盤後一度重跌5.89％。