稍早「第94屆奧斯卡頒獎典禮」出現驚人插曲，主持人克里斯洛克拿潔達蘋姬開玩笑，威爾史密斯護愛妻怒衝上台爆粗口揍人，現場眾人還驚魂未定，威爾隨即以《王者理查》奪下人生首座奧斯卡影帝獎座，事情的發展比電影還高潮迭起，事實上威爾史密斯與潔達蘋姬的婚姻關係一直被議論，因他曾認彼此各玩各的是「開放式關係」，連星妻偷腥他也是同意的，令人不敢相信。

威爾史密斯與潔達蘋姬結婚至今25年，育有1子傑登及1女薇洛，他還與第一任老婆生了個兒子特雷，拍全家福時特雷也會入鏡，顯見一家子互相接納、關係融洽，兩人也一直給外界婚姻美滿、家庭幸福的觀感，不料真實情況並非如此，潔達在2020年有過婚外情，對象是兒子傑登的饒舌歌手朋友奧古斯特奧辛納，雙方年齡相差21歲，而威爾史密斯不但對此知情，且很快公開表示原諒，早為兩人的婚姻關係埋下伏筆。

事後潔達找老公一起開直播，開誠布公聊此事，她坦率認出軌，並表示此事是在「老公的允許下」進行的，解釋事發時夫妻倆處於暫時分居狀態，而威爾史密斯得知老婆偷腥兒子好友後，表示接受，甚至坦言與潔達的婚姻不太一樣，是「開放式關係」。

威爾史密斯去年接受美國《GQ》雜誌專訪，大方聊婚姻，直言「婚姻不是牢籠，吐露潔達自小接受的家庭教育不太一樣，她的家人就有維持開放式關係者，因此潔達一直都不相信傳統婚姻價值觀，跟他的成長方式差異很大，威爾史密斯更坦言，一夫一妻制是他們的選擇，「而不是將一夫一妻制視為唯一完美的關係」，夫妻倆決定給予彼此信任、自由與無條件的支持，還稱他們的關係是「愛的最高定義」。