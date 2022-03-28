侯友宜談國民黨改革 一時低不代表永遠低。（摘自Yahoo TV今天誰來沛Youtube頻道）

國民黨從中常委選舉以來，出現許多爭議，也有民調指出6成民眾討厭國民黨，新北市長侯友宜今天接受專訪時表示，人生有高有低，一時低不代表永遠低，「有失才有得」，就是因民眾有期待，錯了承認就好，難免有錯誤，大刀闊斧改變，更要大破大立，不要考慮太多因素。

侯友宜過去鮮少對黨務發表意見，不過對於主持人提問時表示，每一個人剛好在不同角色上，黨有黨的角色，而他有新北市長角色，未必有衝突性。

侯友宜說， 現在看起來討厭國民黨程度很高，但人生有高有低，學會檢討自我、調整步伐，會讓自己更好，就像民調滿意度很高，卻看不到缺點，危機就會來。

對於中常委事件國民黨持續失血，侯友宜也說，得與失大家要共同承擔，他身為市長也不能置身事外，被批判過程趕快改變，如果一而再再而三發生，大家對國民黨有更多的失望。

侯友宜說，對於徐巧芯被公布事件，他認為錯了就承認就好，把過錯改過來，大刀闊斧更要大破大立，做事不要有選票壓力考量，只要這件事是對的，就勇敢往前走，有時候必須要得罪人，「沒有痛過就沒有生」。

至於會不會跟國民黨朱立倫分享想法，侯友宜說，每個人在職場工作多年，有很多經驗，對事情看法也能判斷，主席是聰明、有智慧與能力的人，也能接受很多人意見。至於最近有沒有私下接觸，侯友宜說，有時候大家很忙，見面打電話都不是問題，感情一樣，在不同位置好好努力。